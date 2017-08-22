 مشاركات مميزة للمكفوفين في الحفل الختامي لفعاليات نادي اليمامة الموسمي (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مشاركات مميزة للمكفوفين في الحفل الختامي لفعاليات نادي اليمامة الموسمي (صور)

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مشاركات مميزة للمكفوفين في الحفل الختامي لفعاليات نادي اليمامة الموسمي (صور)

تواصل- هياء الدكان:

اختتم نادي اليمامة الموسمي برامجه وأنشطته لهذا العام 1438هـ حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم أُلقيت كلمة مدير النادي أحمد آل عبدالله ليتم بعد ذلك عرض مسرحية كوميدية اجتماعية بمشاركة مجموعة من المكفوفين والصم والطلاب العاديين الذين تم دمجهم بهذا العمل المسرحي.

وفي ختام الحفل، تم تتويج الفائزين في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبدالعزيز لكرة الهدف وتنس الطاولة للمكفوفين.

بعد ذلك تم تكريم الرعاة  للنادي خلال فترة إقامته، وفي مقدمتهم مجموعة المهيدب الطبية ومدارس التميز التربوية وشركة تطوير للمباني.

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