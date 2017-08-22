فيسبوك يطوّر «خاصية السلامة».. وهذا هو الجديد

تواصل – وكالات:

وفّر موقع “فيسبوك”، خاصية “سيفتي شيك” للتحقق من السلامة الشخصية بشكل دائم لمستخدميه عبر صفحة مخصصة، بعدما كانت تتوافر فقط في حال وقوع حوادث كبرى أو عمليات إرهابية، أو حتى كوارث طبيعية.

وأصبحت الصفحة بشكلها الجديد أقرب إلى شريط زمني يستعرض أخبار أحدث الكوارث والحوادث حول العالم، ويمكن من خلال الصفحة الجديدة جمع التبرعات ومساعدة الأشخاص في المناطق المنكوبة، وفقاً لـ”سكاي نيوز” نقلاً عن موقع “ذا فيرج”.

واعتمدت الخاصية في السابق على إرسال رسالة للشخص المتواجد في المكان المنكوب أولاً ليتمكن من تفعيل الخدمة وطمأنة أصدقائه عبر فيسبوك، ومن المقرر أن تتوفر الخاصية لجميع مستخدمي فيسبوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.