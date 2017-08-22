«دكتور كبدة».. مطعم على شكل غرفة عمليات يديره أطباء شباب بمصر (صور)

تواصل – وكالات:

اختار مجموعة من شباب الأطباء في مصر أن يبدؤوا مشروعهم الخاص بعيداً عن مهنة الطب التي يرون أنها أصبحت مهنة “غير مربحة”.

وقرر الشباب فتح مطعم للوجبات السريعة يتخصص في تقديم شطائر الكبدة أو حواشي اللحم، التي يحجم الكثير من الناس عن أكلها خارج المنزل خوفاً من الطعام غير الآمن الذي قد يسبب الأمراض، بحسب “بي.بي.سي”.

القائمون على العمل داخل مطعم “دكتور كبدة” اختاروا هذا الاسم لجذب انتباه الزبائن، فالدكتور معروف بنظافته وتعقيمه، كما أنه مشهور بمهارته وتميزه في عمله، وهو ما قد يسهم في الترويج للمشروع الذي لاقي في أيامه الأولى إقبالاً كبيراً من جانب الزبائن.

وقال دكتور مصطفى بسيوني، هو واحد من عشرة أطباء جمعوا مدخراتهم لفتح هذا المطعم للوجبات السريعة: إنه “وزملاءه الأطباء اجتمعوا على حب الطعام وتحديداً شطائر الكبدة التي تفننوا في ابتكار تتبيلات جديدة لها تجمع ما بين الطعم الجيد والاشتراطات الصحية الآمنة”.

وأشار “بسيوني” إلى انتقادات وجهت إليهم من جانب بعض الأطباء والنقابة العامة في القاهرة حول إساءتهم لمهنة الطب باستخدام زيّ الأطباء وتجهيزات غرفة العمليات لفتح مطعم للكبدة.

ويبقى التحدي لدى دكتور مصطفى بسيوني وأقرانه في تقديم وجبات غذائية مميزة وآمنة من الناحية الصحية وممارسة مهنة الطب التي يعشقونها منذ طفولتهم.