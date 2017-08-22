مصدر يوضِّح معلومات عن قضية مواطنة تركت رضيعتها بالسيارة لدخول «السينما» بأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر في الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تفاصيل صدور مذكرة اعتقال امرأة سعودية في أمريكا، بتهمة تعريض حياة طفلتها للخطر بعد أن تركت رضيعتها في السيارة وذهبت إلى السينما.

ووفقاً لـ”الحياة” فإن المصدر أكد أن الحادثة صحيحة، لكن الأمر مبالغ فيه وهناك تفاصيل ستظهر خلال التحقيقات بحسب قوله، مضيفاً: «الحادثة غير جنائية كما صنفها بعضهم».

وطالب المصدر بتوخي الحذر في الحصول على المعلومات، والحصول عليها من مصادرها، كما طالب المبتعثين ومرافقيهم بتفادي الوقوع في خلافات قد تؤدي إلى تدخل السلطات وتطبيق القوانين الأمريكية، والعمل على حل المشكلات ودياً، أو بمساعدة المشرفين الاجتماعيين في الملحقية وشؤون الرعايا بالسفارة والملحقيات التابعة لها.

وحذر من أن عدم رعاية الأطفال، وتركهم من دون رعاية شخص بالغ، يُعرض الوالدين للمساءلة القانونية، وعلى سبيل المثال فإن الاعتداء على الأطفال من الوالدين بالضرب المبرح يتعارض مع القوانين المعمول بها، والتي تتسبب في احتجاز جوازي سفر الوالدين وأخذ الطفل إلى أن يتم الفصل في القضية».

وكانت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أصدرت مذكرة اعتقال بحق امرأة سعودية، بتهمة تعريض حياة طفلتها للخطر. ووفقاً لصحيفة «كالرز تايمز» الأمريكية، فإنه كان من المفترض أن تحضر المتهمة جلسة الاستماع في المحكمة، إلا أن السجلات تُظهر غيابها، وقالت النيابة العامة في مقاطعة نويسيس بولاية تكساس إن زوجين سعوديَّين تركا طفلتهما الرضيعة (8 أشهر) داخل السيارة وحيدة، وذهبا لمشاهدة فيلم سينمائي، وتلقى رجل أمن بلاغاً من أحد الأشخاص المارين بجانب السيارة المتوقفة بالقرب من صالة سينما، عن وجود طفلة رضيعة داخل سيارة من دون وجود والدَيْها معها.