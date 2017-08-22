 «المعجب» يكشف عدم التزام بعض المحاكم بإبلاغ المدعي العام بمواعيد الجلسات | صحيفة تواصل الالكترونية

«المعجب» يكشف عدم التزام بعض المحاكم بإبلاغ المدعي العام بمواعيد الجلسات

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«المعجب» يكشف عدم التزام بعض المحاكم بإبلاغ المدعي العام بمواعيد الجلسات

تواصل – متابعات

كشف النائب العام سعود المعجب عدم التزام الكثير من المحاكم بإبلاغ النيابة العامة بموعد جلسات المحاكمة في الجرائم التي يكون حضور المدعي العام في الحق العام فيها وجوبياً وفقاً لنص المادة (156) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وشدد في تعميم لمجلس النيابة العامة، وجميع الفروع والدوائر والإدارات، على الرفع للنيابة في حال عدم إبلاغ المحكمة للنيابة العامة بموعد الجلسة، والتأكيد على وجوب حضور المدعي العام جلسات المحاكمة في الجرائم المنوه عنها في المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية عند إبلاغ المحكمة للنيابة العامة بموعد الجلسات، ومتابعة مواعيدها بعد ذلك من قبل المدعي العام بكل دقة.

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