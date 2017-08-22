بالصور.. نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد «Nokia 8»

تواصل – وكالات :

كشفت شركة نوكيا، بالتعاون مع شركة HMD Global، عن أحد أهم هواتفها الرائدة الذكية، وهو نوكيا 8 Nokia، وذلك في محاولة منها لإنعاش علامتها التجارية في عصر الهواتف الذكية الحديثة، الذي تهيمن عليه شركات مثل آبل وسامسونغج وهواوي.

ومن المعروف أن علامة نوكيا التجارية كانت الأولى سابقاً في مجال الهواتف المحمولة، إذ يتوج الهاتف الجديد جهود العلامة التجارية الفنلندية، وتعاونها الوثيق مع شركة HMD Global التي تعمل على إحياء علامة نوكيا عالمياً.

ويهدف جهاز أندرويد الجديد إلى المنافسة مع هواتف مثل آيفون 7 iPhone من آبل، وGalaxy S8 من سامسونج، من خلال هيكل من الألومنيوم المصقول، وكاميرات من ماركة كارل زايس Carl Zeiss الألمانية، وصوتيات راقية معتمدة على كاميرا 360 درجة الرائدة، التابعة للشركة.

وكذلك شاشة LCD عالية الدقة بقياس 5.3 إنش، وبدقة 2560×1440 بيكسل، وذلك في محاولة من الشركة للاستفادة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي على ميزات الصوت والفيديو عالية الجودة.

كما أنه يتيح ميزة الفيديو المزدوجة، إذ تطلق الشركة على هذا الوضع اسم Bothie، بحيث يسمح بعملية البث المباشر المتزامنة على الشبكات الاجتماعية من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد على شاشات منقسمة، وذلك من خلال عدسات مصنعة من قبل كارل زايس، ما يجعله الهاتف الأرقى من شركة نوكيا وHMD، مع دعمه لمعيار IP54، وتبلغ سماكته 7.9 ميليمتر.

ويفترض أن يصل الهاتف إلى الأسواق، في شهر سبتمبر 2017، وقد يتمكن الجهاز من الفوز على منافسيه من ناحية السعر، إذ يبلغ حوالي 700 دولار .