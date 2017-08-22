 بالصور.. نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد «Nokia 8» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

اعترافات مُغتصِب الطفلة الباكستانية بالطائف.. وكيف استدرجها إلى «خَرَابة شرقرق» ؟ مختصون: تعديل «المادة 77» يوقف الفصل الجماعي بالقطاع الخاص تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا توقعات الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق في المملكة بالفيديو.. الرياح تقتلع شجرة ضخمة في الدوادمي «المطلق» يحذَّر ممَن ينهون عن صيام الأيام التسع من ذي الحجة (فيديو) مستشار قانوني يكشف عن العقوبة المنتظرة بحق الشاب المسيء للقرآن متحدث «تعليم نجران» ينفي الإعلان عن «جداول التوأمة» للعام الجديد لمنعها مواطنيها من الحج.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشتكي قطر بالأمم المتحدة المدينة.. «التجارة» تداهم مزرعة تستغلها عمالة لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث (فيديو) لأول مرة.. «مجلس الوزراء» يعقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء بدلاً عن الاثنين

بالصور.. نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد «Nokia 8»

0
بالصور.. نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد «Nokia 8»

تواصل – وكالات :

كشفت شركة نوكيا، بالتعاون مع شركة HMD Global، عن أحد أهم هواتفها الرائدة الذكية، وهو نوكيا 8 Nokia، وذلك في محاولة منها لإنعاش علامتها التجارية في عصر الهواتف الذكية الحديثة، الذي تهيمن عليه شركات مثل آبل وسامسونغج وهواوي.

ومن المعروف أن علامة نوكيا التجارية كانت الأولى سابقاً في مجال الهواتف المحمولة، إذ يتوج الهاتف الجديد جهود العلامة التجارية الفنلندية، وتعاونها الوثيق مع شركة HMD Global التي تعمل على إحياء علامة نوكيا عالمياً.

ويهدف جهاز أندرويد الجديد إلى المنافسة مع هواتف مثل آيفون 7 iPhone من آبل، وGalaxy S8 من سامسونج، من خلال هيكل من الألومنيوم المصقول، وكاميرات من ماركة كارل زايس Carl Zeiss الألمانية، وصوتيات راقية معتمدة على كاميرا 360 درجة الرائدة، التابعة للشركة.

وكذلك شاشة LCD عالية الدقة بقياس 5.3 إنش، وبدقة 2560×1440 بيكسل، وذلك في محاولة من الشركة للاستفادة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي على ميزات الصوت والفيديو عالية الجودة.

كما أنه يتيح ميزة الفيديو المزدوجة، إذ تطلق الشركة على هذا الوضع اسم Bothie، بحيث يسمح بعملية البث المباشر المتزامنة على الشبكات الاجتماعية من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد على شاشات منقسمة، وذلك من خلال عدسات مصنعة من قبل كارل زايس، ما يجعله الهاتف الأرقى من شركة نوكيا وHMD، مع دعمه لمعيار IP54، وتبلغ سماكته 7.9 ميليمتر.

ويفترض أن يصل الهاتف إلى الأسواق، في شهر سبتمبر 2017، وقد يتمكن الجهاز من الفوز على منافسيه من ناحية السعر، إذ يبلغ حوالي 700 دولار .

شاهد ايضا

خبير تقني ينصح مستخدمي الآيفون بعدم إجراء تحديث «واتس آب» الجديد

خبير تقني ينصح مستخدمي الآيفون بعدم إجراء تحديث «واتس آب» الجديد

6 نصائح تساعدك في التغلب على بطء هاتفك الذكي

6 نصائح تساعدك في التغلب على بطء هاتفك الذكي

طريقة إضافة لغة كتابة جديدة في «ويندوز 10»

طريقة إضافة لغة كتابة جديدة في «ويندوز 10»

«إنتل» تعلن عن الجيل الثامن من معالجاتها.. اختصار 48 دقيقة عمل في 3 دقائق

«إنتل» تعلن عن الجيل الثامن من معالجاتها.. اختصار 48 دقيقة عمل في 3 دقائق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>