الوضعية الأمثل للحماية من «آلام الظهر» أمام الكمبيوتر

تواصل – وكالات:

قال موقع “فيكس” الأمريكي إن مشكلة آلام الظهر الشائعة بين عدد كبير من الموظفين ليست فقط مرتبطة بعدد ساعات العمل الطويلة أمام الكمبيوتر، بل يكون مصدرها الجلوس الخاطئ أمام الشاشة.

وفيما يلي أبرز الخطوات للجلوس في مكتبك بالعمل بشكل صحيح:

1- اجعل ارتفاع الشاشة على مستوى العين أو أسفل بقليل فقط، أعد ترتب وضعية الشاشة بشكل يتناسب مع مستوى العين يخفف من آلام الرقبة والظهر.

2- المسافة عن الشاشة بقدر الذراع.

3- المعصم مستقيم عند استعمال لوحة المفاتيح، ومن المهم ترك فراغ قليل في مقدمة الطاولة لوضع المعصمين خلال فترات الكتابة.

4- ترك مسافة بين طرف المقعد والجهة الخلفية للركبة، من خلال جعل الركبتين على مستوى الوركين، ومن الممكن الاستعانة بمسند للقدمين لتحقيق ذلك.

5- القدم متساوية مع الأرض، فمن المهم أن تكون القدمان مستقيمتين على الأرض، أما إذا لم تكونا مستقيمتين فيجب البحث عن مسند للقدمين لإراحتهما في المستوى المريح.

6- أبقِ ظهرك مستقيماً، بالإمكان تجنب آلام الظهر عن طريق تعديل الكرسي بحيث يكون القسم الأسفل من الظهر مسنود جيداً.

7- المرفقان على جانبي الجسم بحيث يشكل الذراعان شكل حرف L مع مفصل المرفق.

8- القسم الأسفل من الظهر مسنود جيداً بالكرسي من خلال الإبقاء على المرفقين عموديين تحت الكتفين بزاوية تتراوح بين 90 درجة و120 درجة كحد أقصى.

9- استعمال كرسي متعدد الوضعيات، أي سهل الضبط بحيث يمكن تغيير ارتفاعه وموضع الظهر فيه وطريقة ميله المناسبة باتجاه طاولة الكمبيوتر للحفاظ على وضعية ظهر مستقيمة، كما هو موضح في الإنفوغراف.

وينصح الموقع الأمريكي بالقيام باستراحة كل 30 دقيقة لمدة لا تقل عن دقيقة إلى دقيقتين، مع تخصيص وقت للرياضة بشكل يومي، خاصة إذا ما كانوا من أصحاب العمل المكتبي أو يستخدمون اللابتوب بكثرة خلال تنقلاتهم أو أسفارهم.