اعترافات مُغتصِب الطفلة الباكستانية بالطائف.. وكيف استدرجها إلى «خَرَابة شرقرق» ؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف “المتهم الأفريقي” في حادثة اغتصاب طفلة الطائف، التفاصيلَ الكاملة لجريمته البشعة، وذلك خلال التحقيقات التي أجرتها معه الجهاتُ الأمنية بعد القبض عليه.

وأكد المتهم أنه شاهد الطفلةَ حينما كانت متجهة للبقالة، واقترب منها ومنحها ريالاً بغرض كسب ودها وسماعها لكلامه، مبيناً أنها استجابت لطلبه ومشت معه بعفوية باتجاه بيت مهجور في الحي وارتكب جريمته، مبرراً فعلته بتأثره بتناول المسكر.

وقال إنه أخذ الطفلة إلى بيت مهجور يُعرَف بـ«خَرَابة شرقرق» في حي العقيق، وهناك قرر تنفيذ جريمته التي بررها أثناء استجوابه بأنه كان تحت تأثير تناول المسكر.

وتسبب المغتصب للطفلة البالغة من العمر سبع سنوات في نزيف أفقدها الوعي، ثم تركها هارباً من فوره، لتعثر عليها بعد ذلك والدتها ملقاة بالقرب من منزلها وهي تنزف.

إلى ذلك أعلن الأطباء المعالجون للطفلة أن حالتها تتحسن تدريجياً ومن المتوقع أن تعود إلى منزلها خلال أيام.