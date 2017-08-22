الكويت تحيل مغرّدين أساؤوا للمملكة إلى النيابة العامة

تواصل – الرياض:

أحالت وزارة الإعلام الكويتية عدداً من المغردين الكويتيين إلى النيابة العامة بسبب إساءاتهم لدول مجلس التعاون الخليجي ورموزها؛ خصوصاً المملكة، التي هاجمها كويتيون معروفون في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إحالة وزارة الإعلام الكويتية عدداً من المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي للسعودية وباقي دول الخليج إلى النيابة العامة لمعاقبتهم بحسب القانون الكويتي، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال “العبدالله”، “لا نقبل الإساءة لأي بلد شقيق في وسائل الإعلام الكويتية المرخصة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من أساء لرموز الخليج تمت إحالتهم للنيابة”.

ولفت إلى أن وزارة الإعلام الكويتية ترصد كل ما يكتب في الصحافة الكويتية وفي وسائل الإعلام المرخصة الكويتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.