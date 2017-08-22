كيف يتم تهريب المخدرات إلى داخل السجون ومَن يقف خلفها؟

تواصل- الرياض:

تصدرت مادة الحشيش المخدرة قائمة الممنوعات التي تم إحباط تهريبها قبل دخولها عبر البوابات الخارجية وحول أسوار السجون في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة من 1 /‏ 1 /‏ 1438 حتى 29 /‏ 9 /‏ 1438، حيث بلغ عدد الجرامات المصادرة 3626.15 جراماً، تليها مواد مخدرة تحت تصنيف “متنوعة” بـ6411 حبة، ثم الحبوب المخدرة بـ6190 حبة.

وحلّت محاولات تهريب المبالغ المالية في المرتبة الثانية، إذ بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 46441 ريالاً، في حين حلت محاولات تهريب الهواتف والشرائح في المرتبة الثالثة، بإحباط تهريب 231 هاتف نقال و263 شريحة اتصال، و315 شواحن للهاتف ومستلزمات الاتصال، كذلك احتلت حالات ضبط الأشخاص المخالفين في المرتبة الرابعة والتي تم على إثرها إيقاف عاملين في السجون “مدنيين وعسكريين” بمجموع 48 شخصاً مخالفاً، وجاءت محاولات الهروب في آخر القائمة بثلاثة محاولات فاشلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن التوقيف والعقوبة تشمل المخالفين من مدنيين وعسكريين يعملون في السجون أو دور التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وفقاً لـ”الوطن”.

وأضاف، خلال اختتام المديرية العامة للسجون اجتماعها السنوي لمديري السجون، أن العقوبة تشمل كذلك الزوار والعمالة، بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات لكل من أدخل أو حاول أن يُدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تُستعمل في الإخلال بالأمن، أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح، أو هرّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يُهرِّبه.