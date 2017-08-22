%89 من مستفيدي التقاعد المبكر «معلمون»

تواصل – الرياض:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في تقريرها السنوي للعام المالي 36 ـ1437، عن ارتفاع أعداد الذين فضّلوا التقاعد المبكر في العشر السنوات الأخيرة بنسبة 60% بنظام التقاعد المدني، و33% في العسكري، وهي نسبة مرتفعة جداً حسب المؤسسة.

ووفقاً لـ”الرياض” فقد جاء سلم الوظائف التعليمية أعلى من بقية السلالم وبلغت 89% وأكدت المؤسسة أن النسبة تزداد في بعض الجهات الحكومية بسبب تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة أو التحول إلى نظام وظيفي آخر كما هو الحال في الخطوط الجوية السعودية التي وصلت 78%، ووزارة الصحة بنسبة بلغت 44%.

يذكر أن نتائج دراسة اكتوارية لمؤسسة التقاعد كشفت أن الوضع المالي لنظاميه المدني والعسكري يعد حرجاً، خصوصاً حساب الأخير الذي تشير النتائج أن موارده من الاشتراكات وعائد الاستثمار لم تعد كافية لتمويل معاشات المتقاعدين، وقد بدأ بالفعل في استهلاك الأصول، وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع أن يكون هناك استهلاك كامل لأصول الحساب العسكري خلال عام 1442.