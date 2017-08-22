خيام مطورة مقاومة للحريق والعواصف الهوائية للحجاج في عرفات

تواصل – الرياض:

قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أسامة زواوي، إن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا حرصت على تنفيذ التوجيهات الكريمة باستبدال الخيام التقليدية بخيام مطورة ومقاومة للحريق والعواصف.

وأضاف أنه “تم العمل على وضع دراسة أولية لتنفيذ العمل للتعرف على احتياجاته، وبين الزواوي أن الخيام المطورة التي نفذت هذا العام على مساحة 336000 متر داخل المنطقة المخصصة لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وهي تستوعب نحو 258000 حاج، وفقاً لـ”الرياض”.

وأوضح، أن كل خيمة من الخيام المطورة تحتوي على تكييف خاص وبرادات مياه، إضافة إلى الفرش الكامل لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للحجاج لتمكينهم من التفرغ لأداء فريضتهم في يوم عرفات العظيم، مبيناً أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو سبعين مليون ريال.