 خيام مطورة مقاومة للحريق والعواصف الهوائية للحجاج في عرفات | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا توقعات الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق في المملكة بالفيديو.. الرياح تقتلع شجرة ضخمة في الدوادمي «المطلق» يحذَّر ممَن ينهون عن صيام الأيام التسع من ذي الحجة (فيديو) مستشار قانوني يكشف عن العقوبة المنتظرة بحق الشاب المسيء للقرآن متحدث «تعليم نجران» ينفي الإعلان عن «جداول التوأمة» للعام الجديد لمنعها مواطنيها من الحج.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشتكي قطر بالأمم المتحدة المدينة.. «التجارة» تداهم مزرعة تستغلها عمالة لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث (فيديو) لأول مرة.. «مجلس الوزراء» يعقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء بدلاً عن الاثنين الأمير «خالد الفيصل» يكشف عن عدد الحجاج القطريين العابرين لمنفذ «سلوى» مواطن ينجح في تجربة زراعة الأرز بتيماء ويروي تجربته على الهواء (فيديو)

خيام مطورة مقاومة للحريق والعواصف الهوائية للحجاج في عرفات

0
خيام مطورة مقاومة للحريق والعواصف الهوائية للحجاج في عرفات

تواصل – الرياض:

قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أسامة زواوي، إن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا حرصت على تنفيذ التوجيهات الكريمة باستبدال الخيام التقليدية بخيام مطورة ومقاومة للحريق والعواصف.

وأضاف أنه “تم العمل على وضع دراسة أولية لتنفيذ العمل للتعرف على احتياجاته، وبين الزواوي أن الخيام المطورة التي نفذت هذا العام على مساحة 336000 متر داخل المنطقة المخصصة لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وهي تستوعب نحو 258000 حاج، وفقاً لـ”الرياض”.

وأوضح، أن كل خيمة من الخيام المطورة تحتوي على تكييف خاص وبرادات مياه، إضافة إلى الفرش الكامل لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للحجاج لتمكينهم من التفرغ لأداء فريضتهم في يوم عرفات العظيم، مبيناً أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو سبعين مليون ريال.

شاهد ايضا

أمير مكة يؤكد: لا شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين

أمير مكة يؤكد: لا شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين

تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس

تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس

التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا

التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا

أمير مكة: 443 حاج قطري عبروا منفذ سلوى إلى الأراضي المقدسة

أمير مكة: 443 حاج قطري عبروا منفذ سلوى إلى الأراضي المقدسة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>