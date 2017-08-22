 مختصون: تعديل «المادة 77» يوقف الفصل الجماعي بالقطاع الخاص | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مختصون: تعديل «المادة 77» يوقف الفصل الجماعي بالقطاع الخاص تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا توقعات الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق في المملكة بالفيديو.. الرياح تقتلع شجرة ضخمة في الدوادمي «المطلق» يحذَّر ممَن ينهون عن صيام الأيام التسع من ذي الحجة (فيديو) مستشار قانوني يكشف عن العقوبة المنتظرة بحق الشاب المسيء للقرآن متحدث «تعليم نجران» ينفي الإعلان عن «جداول التوأمة» للعام الجديد لمنعها مواطنيها من الحج.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشتكي قطر بالأمم المتحدة المدينة.. «التجارة» تداهم مزرعة تستغلها عمالة لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث (فيديو) لأول مرة.. «مجلس الوزراء» يعقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء بدلاً عن الاثنين الأمير «خالد الفيصل» يكشف عن عدد الحجاج القطريين العابرين لمنفذ «سلوى»

مختصون: تعديل «المادة 77» يوقف الفصل الجماعي بالقطاع الخاص

0
مختصون: تعديل «المادة 77» يوقف الفصل الجماعي بالقطاع الخاص

تواصل – الرياض:

كشف محامون واقتصاديون عن أن التعديلات التي يدرسها مجلس الشورى حالياً على المادة 77 من نظام العمل ستزيل كل الثغرات التي تستغلها بعض منشآت القطاع الخاص في الفصل الجماعي وتسريح عمالتها دون وجه حق.

وأوضحوا وفقاً لـ “عكاظ” أن التعديلات على المادة ستتناول الأسباب المشروعة للتسريح، وفي مقدمتها إفلاس الشركات، أو خسارتها والمخالفة الصريحة للعامل لبنود العقد الذي وقّع مع الشركة.

وأشار المستشار والخبير القانوني بخيت المدرع إلى أن التعديلات التي ستجرى على المادة 77 من نظام العمل جذرية، التي استغلها بعض أرباب العمل كثغرات لتسريح العمالة لديهم.

ولفت إلى أن الاستغلال كان يتعلق بالسبب المشروع الذي يجوز للمنشأة تسريح العامل بسببه وترك تقدير السبب والتعويض لجهات الخلافات العمالية.

وبيّن أن التعديل الأخير على المادة أوضح بدقة الأسباب المشروعة التي يسرح العامل بناء عليها، وفي مقدمتها تعرض المنشأة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، كما تم تعيين مبلغ التعويض بوضوح؛ ما يزيل اللبس ويبعد تعدد التفسيرات للمادة.

من جهته، أكد عضو لجنة المحامين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور سعيد الدخيل أن التعديل الأخير المزمع إجراؤه على المادة 77 سيحقق آمال العاملين في منشآت القطاع الخاص، الذين يتخوفون على مستقبلهم من التسريح كما حصل للكثير من العاملين لدى الشركات المختلفة، التي وجدت ثغرات تستند عليها سابقاً للتخلص من بعض العمالة؛ لأسباب مختلفة وتصبغ ذلك بالصبغة القانونية والنظامية.

شاهد ايضا

خيام مطورة مقاومة للحريق والعواصف الهوائية للحجاج في عرفات

خيام مطورة مقاومة للحريق والعواصف الهوائية للحجاج في عرفات

أمير مكة يؤكد: لا شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين

أمير مكة يؤكد: لا شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين

تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس

تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس

التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا

التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>