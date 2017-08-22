 تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس | صحيفة تواصل الالكترونية

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تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس

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تخفف من الحوادث.. «معلمات حائل» يستخدمن الطائرات للتنقل إلى المدارس

تواصل – حائل:

كشف مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للشؤون المالية محمد الشتوي، عن قيام عدد من معلمات حائل ياستخدام الطائرات للذهاب إلى مدارسهن في المدن المجاورة صباحا والعودة في نفس اليوم.

وأوضح الشتوي أن الطائرات تقلع في الخامسة صباحا، وتعود في الثالثة عصرا، مؤكدا أن هذه الخطوة تخفف من حوادث المعلمات المنتشرة مؤخرا في الطرقات، وفقا لـ”الوطن”.

وأعترف مساعد رئيس هيئة الطيران المدني أن الهيئة ما زالت تعامل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية كجهة حكومية من حيث تحصيل الإيرادات مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وأنه في المستقبل ستصبح شركة مستقلة وبالتالي ستعامل أسوة بغيرها لتعزيز سوق المنافسة.

 

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