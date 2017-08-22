 أمير مكة يؤكد: لا شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمير مكة يؤكد: لا شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين

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أمير مكة يؤكد: لا شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين

تواصل- مكة:

قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، إنه لن يتم السماح لأي مخالف بتجاوز الأنظمة.

وأكد الأمير “الفيصل”، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الإمارة في مشعر مزدلفة، “ليست هناك شروط خاصة بالحجاج الإيرانيين بل هناك شروط عامة لتنظيم الحج ونحن نستقبل الحجاج جميعا ونقدم لهم الخدمات دون تفرقة.

وأبان سموه أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم (أمس) بلغ مليونًا ومائتين وسبعة آلاف حاج، فيما تم ضبط 64 حملة حج وهمية، والقبض على نحو 235154 مخالفا لأنظمة الحج إلى جانب إعادة أكثر من 120 ألف مركبة مخالفة، وتم ضبط 1899 مخالفا لنقل الحجاج، موضحا أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نفذت 14 مشروعا تطويريا بالمشاعر بقيمة 300 مليون ريال، فيما أنشأت وزارة المالية مراكز للإيواء بالمشاعر تستوعب أكثر من 30 ألف شخص علاوة على افتتاح محطة معالجة مخلفات المجازر بالمعيصم تهدف لمعالجة 9 آلاف طن من مخلفات الأضاحي وتحويلها إلى سماد عضوي.

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