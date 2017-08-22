 التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا | صحيفة تواصل الالكترونية

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التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا

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التأمينات الاجتماعية توضح أسباب تصدر «الشرقية» أعلى الرواتب شهريا

تواصل – الدمام:

استحوذ المتقاعدون بالمنطقة الشرقية على 28% من جملة المبالغ المصروفة على منافع التأمين لفرع المعاشات كأعلى نسبة على مستوى مكاتب المؤسسة الأخرى.

ووفقا لـ”اليوم” فقد بلغ اجمالي ما تم صرفه بنهاية العام الهجري المنصرم أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ريال، في حين بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة على المعاشات أكثر من 15.63 مليار ريال عن نفس العام بعدد مستفيدين يقرب من 324 ألف مستفيد شهريًا

وقالت التأمينات الاجتماعية في تقريرها السنوي عن العام 1437هـ: إن سبب تصدر مكتب المؤسسة بالمنطقة الشرقية اجمالي ما يتم انفاقه على فرع المعاشات يعود لوجود المنشآت الكبرى ذات الأعداد الكبيرة من المشتركين والأجور المرتفعة التي يتقاضاها الموظفون في تلك الشركات.

وأوضحت أن معظم ما تدفعه المؤسسة من مبالغ التعويضات بشكل عام هو من نصيب معاشات التقاعد، حيث يمثل ما يتم صرفه قرابة 83.5% من إجمالي المبالغ المصروفة، ويشمل ذلك التقاعد المبكر وتقاعد المرأة والعاملين بالمهن الشاقة وبلوغ سن التقاعد.

الجدير بالذكر أن اجمالي ما صرفته المؤسسة على فرع المعاشات منذ بداية التطبيق وحتى نهاية العام المنصرم 1437هـ بلغ أكثر من 144 مليار ريال بعدد مستفيدين يقرب من المليونين واربعمائة ألف مستفيد، ويندرج تحته كل من معاش بلوغ السن، والتقاعد المبكر، ومعاش تقاعد المرأة، ومعاش العاملين بالمهن الشاقة، ومعاش الوفاة لأفراد العائلة، ومعاش أفراد عائلة السجين، وأفراد عائلة المفقود، ومنحة الزواج والوفاة، إضافة إلى تعويض الدفعة الواحدة.

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