 توقعات الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق في المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

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توقعات الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق في المملكة

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توقعات الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق في المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصىة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (نجران ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة و تبوك وجازان ).
كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة نجران.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة. تتحول الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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