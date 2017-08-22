 اعتقال فتى باكستاني بتهمة حرق القرآن الكريم | صحيفة تواصل الالكترونية

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اعتقال فتى باكستاني بتهمة حرق القرآن الكريم

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اعتقال فتى باكستاني بتهمة حرق القرآن الكريم

تواصل – سامر محمد:

اعتقلت الشرطة الباكستانية جنوبي البلاد فتى مسيحيا يبلغ من العمر 16 عاما بتهمة حرق صفحات من القرآن الكريم، وذلك وفقا لتقرير أورده الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا”.

وأشارت الإذاعة إلى أن المتهم جرى اعتقاله بعد وقت قصير من تقديم شكوى ضده أول أمس، ويواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وتحدث شرطي باكستاني للإذاعة عن أن المتهم اعترف بأنه قام بتدنيس القرآن الكريم، ويعاقب القانون الباكستاني بالإعدام من يتم إدانته بإهانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والسجن مدى الحياة لمن يقوم بتدنيس القرآن الكريم، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إعدام أحد هناك.

ولفتت أنه في يناير 2011م، قام شرطي بقتل حاكم مقاطعة البنجاب الذي دعا لإدخال إصلاحات على القوانين المتعلقة بمواجهة إهانة الدين الإسلامي.

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