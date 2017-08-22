 اهتمام المسلمين بصلاة الكسوف يلفت أنظار العالم (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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اهتمام المسلمين بصلاة الكسوف يلفت أنظار العالم (فيديو)

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تواصل – سامر محمد:

سلط تلفزيون “سي تي في نيوز” الكندي الضوء على انشغال كثير من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا بصلاة الكسوف بالتزامن مع الكسوف الشمسي الذي شاهده كثير من سكان العالم وكذلك سكان “كالجاري” الكندية أمس.

وأشار التلفزيون إلى أنه في الوقت الذي خرج فيه سكان المدينة لمشاهدة الكسوف أمس الاثنين، كانت هناك مجموعة دينية غائبة عن مشاهدة الحدث، وهم مسلمون ظلوا يصلون خلال حدوث الكسوف.

وأضاف أن كثيرا من سكان المدينة من المسلمين انضموا للصلاة التي استمرت طيلة الكسوف الجزئي الذي ظهر فوق المدينة، مشيرا إلى أن الإمام أقام الصلاة لمدة ساعة بينما كان الكسوف يحدث في الخارج.

وذكر التلفزيون أن الكسوف القادم يتوقع أن يحدث في أمريكا الجنوبية في 2019م، كما أن الكسوف الذي سيحدث بالقرب من مدينة كالجاري من المتوقع أن يكون في وسط الولايات المتحدة في 2024م.

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