حملة مكثفة لفحص المياه والأغذية بالمحلات التجارية في «دومة الجندل»

تواصل – الجوف:

قام مراقبو صحة البيئة في محافظة دومة الجندل بعمل مسح شامل على المطاعم والبوفيهات والمخابز التابعة لنطاق البلدية و سحب عينات من المياه والوجبات الغذائية الجاهزة للبيع، وذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن عبد الرحمن المغرق، وضمن حملة فصل الصيف للرقابة الصحية.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة الدكتور أحمد الهريويل، أنه تم بعد سحب العينات تم إرسالها إلى الفحص المخبري في مختبر أمانة منطقة الجوف للتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة للبيع، و المياه المستخدمة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري حفاظاً على صحة مرتادي تلك المطاعم والمناشط التجارية.

ودعا الهريويل المواطنين في حالة وجود أي ملاحظات الاتصال والإبلاغ عن أي مخالفات صحية على الرقم 940 لاتخاذ اللازم حيال المخالفات.