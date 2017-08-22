 «المطلق» يحذَّر ممَن ينهون عن صيام الأيام التسع من ذي الحجة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«المطلق» يحذَّر ممَن ينهون عن صيام الأيام التسع من ذي الحجة (فيديو)

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بالفيديو.. رسالة عضو «كبار العلماء» لمن ينهي الناس عن صيام الأيام التسع من ذي الحجة

هنا:

 

تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي: ‘‘إن أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله، عشر ذي الحجة، فلعظم فضلها أقسم الله بها في سورة الفجر بقوله تعالى “وليالٍ عشر”.

ودعا المطلق المسلمين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة والنشاط في الطاعات، والبُعد عن الكسل، قائلاً: “ليس لنا عذر في عدم صيام الأيام التسع من ذي الحجة، ولاسيما أننا نعيش بنعمة عظيمة بتوافر أسباب الراحة والرفاهية والأمان”.

وحذر المطلق خلال برنامج فتاوى بالقناة السعودية الأولى، من بعض الشباب الذين يصدون الناس عن صيام هذه الأيام التسعة من ذي الحجة، ويبدِّعون عملهم بحجة أن النبيﷺ لم يصمها مستدلين بحديث عن السيدة عائشة – رضي الله عنها – أن النبي ﷺ ما كان يصوم عشر ذي الحجة؛ فبدَّعوا مَن يصوم، وبعضهم يرى أن صومها مكروه.

وتساءل: “أليس الصيام من أفضل الأعمال؟ والنبي ﷺ قال “عليك بالصوم فإنه لا مثل له”؟. وتابع المطلق: “أقول للشباب الذين ينهون الناس عن الصيام اتقوا الله، أنتم الآن تشذون برأي ما قاله ولا عمل به المشايخ والعلماء لدينا مثل الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبدالله بن جبرين – رحمهم الله – وسماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان! اتقوا الله. اتركوا الناس يفعلون الطاعات”.

 

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