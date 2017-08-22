المدينة.. «التجارة» تداهم مزرعة تستغلها عمالة لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث (فيديو)

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داهمت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة، مزرعة يستغلها عمال لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث والمستعمل، وبيعه كمنتج جديد بعلامة تجارية معروفة، وضبطت الفرق حوالي 10 آلاف قطعة جميعها غير صالحة وتم إتلافها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، مراحل إعادة تصنيع الإسفنج المستعمل بداية من القص والتجهيز ووضع القماش عليه، وتركيب الأجزاء المعدنية داخله، ثم التغليف النهائي، ووضع الاسم التجاري.

وبين المقطع، عددًا من الآلات الحديثة المتكاملة التي وفرتها العمالة داخل المزرعة، في عمل يستهدف الربح على حساب صحة وسلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، نتيجة استخدام إسفنج ملوث قد ينتج عنه أمراض خطيرة.