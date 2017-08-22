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لأول مرة.. «مجلس الوزراء» يعقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء بدلاً عن الاثنين

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لأول مرة.. «مجلس الوزراء» يعقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء بدلاً عن الاثنين

تواصل – فريق التحرير:

ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء لأول مرة جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون انعقاد المجلس يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً عن يوم الاثنين.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء قد أوضح الأسبوع الماضي، أنه تمّ العرض على النظر الكريم بأن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين؛ وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبيَّن خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 185) وتاريخ 14 / 8 / 1434هـ، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة من يوم الأحد حتى يوم الخميس؛ مما قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس الموقر في يوم الإثنين من كل أسبوع، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ذلك.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وينوب عنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرسم السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

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