 لمنعها مواطنيها من الحج.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشتكي قطر بالأمم المتحدة | صحيفة تواصل الالكترونية

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لمنعها مواطنيها من الحج.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشتكي قطر بالأمم المتحدة

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لمنعها مواطنيها من الحج.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشتكي قطر بالأمم المتحدة

تواصل – فريق التحرير:

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان، بالتحقيق في منع قطر مواطنيها من الحج هذا العام، بعد عدم منح سلطات الدوحة التصريح لطائرات الخطوط السعودية بالهبوط في مطار حمد الدولي لنقل الحجاج، على الرغم من مضي عدة أيام، منذ تقديم الطلب، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بتفويج الحجاج على نفقته الخاصة.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في شكى رفعتها للمقرر والمفوض، أن دولة قطر بهذا المنع تمارس انتهاكا خطيرا وفادحا لحق مواطنيها بممارسة الشعائر الدينية وأهمها الحج، مؤكدة أن هناك شكاوى وتذمر وسخط كبير من الحجاج القطريين، لمنعهم من الحج هذا العام.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن يتم مناقشة هذا الانتهاك القطري للحريات الدينية بجلسات مجلس حقوق الإنسان بدورته 36 القادمة بجنيف من 11 الي 29 سبتمبر، بحسب “الرياض”.

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