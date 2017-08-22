شاهد من الفضاء.. النهار يتحول إلى ليل في ثوان بسبب كسوف الشمس

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر مشهدا مذهلا لكسوف الشمس، الذي شهدته أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة، ومناطق أخرى بقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وغرب أوروبا، أمس الاثنين.

المشهد، الذي قيل إنه تم التقاطه من الفضاء، يظهر تحول النهار إلى ليل على أجزاء من الأرض في ثوان معدودة، بمجرد أن كسفت الشمس، ثم عودة الضوء مجددا.

وتوقع متابعون أن يحظى هذا الكسوف بأكبر مشاهدة، وسيكون الأكثر تصويرا و توثيقا في تاريخ الإنسانية، وهو ما سيظهر، بحسب الإحصائيات والأرقام، خلال الساعات المقبلة.