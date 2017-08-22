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في حالة نادرة بـ «أبها».. أم تضع 5 توائم بصحة جيدة

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في حالة نادرة بـ «أبها».. أم تضع 5 توائم بصحة جيدة

تواصل – فريق التحرير:

شهد مُسْتَشْفَى النساء والولادة في أبها حالة نادرة، تمثلت في ولادة 5 توائم بشكل طبيعي من امْرَأَة تبلغ من العمر 29 عاماً.

وأَوْضَحَ الدكتور عمار عزاوي، أخصائي التولید بالمستشفى، أن الأم قدمت إلى المستشفى، وھي حامل بخمسة توائم، حیث خضعت للإشراف الطبي، وتلقت الرعاية الطبیة، كما أن ھذا ھو الحمل الثالث لھا، وسبق لھا ولادة طفلین ذكر وأنثى، ولم تتعاطَ أية منشطات، قبل أو خلال حملها.

وأَضَافَ أن الأم نُقلت، عقب وصولھا للمستشفى، إلى غرفة الولادة بإشراف الطبیبة دعاء ربیع، وتمت مُتَابَعَة الحالة، وتمت الولادة للتوائم الخمسة في ١٢ ساعة، وھم 4 إناث وذكر، وبصحة جیدة وأوزانھم بین ٥٠٠ – ٦٠٠ جم، وَتَمَّ نقلھم إلى الحضانة للمتابعة.

وَأَشَارَ إلى أن الأم تتمتع بصحة جیدة، علماً بأن الحمل في خمسة توائم حمل نادر جِدّاً، وتقدر نسبة حدوثه بواحد إلى ملیون ولادة طبیعیة، كما ُيعد من أخطر حالات الحمل، ويَحْتَاج إلى مُتَابَعَة مُنْذُ بدايته.

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