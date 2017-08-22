مواطن ينجح في تجربة زراعة الأرز بتيماء ويروي تجربته على الهواء (فيديو)

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«كانت أمنية له وتحَقَّقَت» هكذا بدأ المواطن حسن بن يحيى التيماوي حديثه عن زراعة الأرز – التي نَجَحَ فيها – داخل مزرعته التي تبعد 14 كم عن مدينة تيماء، وتبلغ مساحتها الإِجْمَالية أكثر من 7 دونم.

التجربة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة تبوك، قصها ‘‘التيماوي‘‘ في اتصال هاتفي مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد، مُؤكِّدَاً أن أمنيته تحَقَّقَت دون أَي مشكلة ولله الحمد.

وعن زراعة الأرز، كشف أنه اكتشف ذلك دون قصد، عندما تجمع ماء المطر في أرضه التي يملكها ومكث بها شَهْرِينِ، مُضِيفَاً عرفت حينها أن الأرض قابلة لزراعة الأرز”.

وبين أنه لم يتلقَّ الدعم من أَي جهة حكومية، ولَمْ يَسْعَ هو للتواصل مع أَي جهة؛ لأن الموضوع هواية ورغبة شخصية.