الأمير «خالد الفيصل» يكشف عن عدد الحجاج القطريين العابرين لمنفذ «سلوى»

تواصل – مَكَّة المكرمة:

كشف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مَكَّة المكرمة، أن 443 حاجاً قطرياً عبروا منفذ سلوى متجهين للمشاعر المُقَدَّسَة حتى وقتنا الحالي لأداء فريضة الحج.

وأَضَافَ الفيصل، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، اليوم الاثْنَيْنِ، أن عدد الحجاج المتوقع أداؤهم لمناسك حج العام الحالي نحو 2.038 مليون حاج، بزيادة 11% عن العام الماضي.

وأَوْضَحَ أمير مَكَّة المكرمة أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الاثْنَيْنِ بلغ 1.207 مليون حاج.

وَأَشَارَ إلى أنه تم ضبط 64 حملة حج وهمية، والقبض على نحو 235154 مخالفاً لأنظمة الحج، وتمت إعادة أكثر من 120 مركبة مخالفة، وَتَمَّ ضبط 1899 مخالفاً لنقل الحجاج.

ونفى أمير منطقة مَكَّة المكرمة وضع المملكة شروطاً لحجاج إيران، قَائِلاً: “ليس هناك شروط خَاصَّة بإيران، بل توجد شروط لتنظيم الحج، ونحن نستقبل الحجاج جَمِيعَاً ونقدم لهم الخدمات دون تفرقة”.