لماذا يبدو لون الدم أزرق في أوردتك؟

تواصل – وكالات:

يضخ القلب الدم إلى الرئتين لالتقاط الأكسجين. ثم يتم ضخ الدم الغني بالأكسجين مرة أخرى إلى الجسم من خلال الشرايين. فالدم لونه أحمر فاتح عند هذه النقطة.

من الشرايين، يتدفق الدم من خلال أوعية دموية صغيرة تسمى الشعيرات الدموية، حتى توصل الأُكْسِجِين إلى أنسجة الجسم. شفتاك لديها الكثير من هذه الشعيرات الدموية، وهذا هو السبب في لونها الأحمر.

الدماء بعدما وصل الأُكْسِجِين لأنسجة الجسم، استنفذت من الأكسجين، في هذه المرحلة أصبح لون الدماء أحمر داكناً، إذن الدماء دَائِمَاً حمراء، فلماذا تبدو وكأنها زرقاء عبر الأَوْرِدَة؟

الأمْر كله يتعلق بالضوء فالدم هو دَائِمَاً أحمر. الأَوْرِدَة تبدو زرقاء لأن الضوء يجب أن يخترق الجلد لإضاءة الأَوْرِدَة التي تراها عبر يدك مثلاً، ولكون الضوء يتكون من أطوال موجية مختلفة يخترق الجلد بدرجات مختلفة من النجاح. في هذه الحالة ما يعود إلى العين هو الضوء الأزرق فنرى الأَوْردة باللون الأزرق.

تحت عمق معين في الماء (30 قدماً تقريباً) تتحول الدماء إلى اللون الأخضر. يرجع السبب إلى الطول الموجي للضوء الأحمر الموجود في ضوء الشمس، كلما زاد العمق كلما ضعف المكون الأحمر بسبب امتصاص الماء له إلى أن يختفي تَمَامَاً ويصبح الضوء الأخضر مسيطراً.