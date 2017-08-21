في وقت قياسي.. فريق التويجري يحصد المركز الثاني برالي عسير الدولي

تواصل – عسير:

حقق فريق كي إس أَي إف رود شاكر التويجري وزكريا التويجري إنجازاً عَالَمِيّاً، برالي عسير الدولي لِهَذَا العام، وذلك بعد حصولهم على المركز الثَّانِي، حيث كان الفريق الأسرع على مستوى الرالي خلال المرحلة الثالثة والأخيرة بتوقيت 46 دقيقة ومسافة 53 كِيلُو متقدمين بفارق 3:57 دقائق عن أقرب منافسيهما.

وحصد أبناء التويجري المركز الثَّانِي في الترتيب النهائي العام لجميع المراحل الثلاثة بإجمالي مسافة بلغت 153 كيلو وبتوقيت ساعتين وخمس وثلاثين دقيقة، وبلغ عدد المشاركين في رالي عسير الدولي ٢٦ مشاركاً.

وعن الفوز الذي حققه أبناء التويجري تحدث شاكر التويجري قَائِلاً: “أنا فخور وسعيد بهذا الإِنْجَاز العظيم رغم أن هذه ثاني مشاركة لنا في سباق الراليات وتحقيقنا لِهَذَا المركز بالرغم من وجود منافسين دَوْلِيّين وذوي خبرات عالمية في سباقات الراليات”.

وقد علق زكريا التويجري قَائِلاً: لم يكن الرالي سَهْلاً على الإطلاق بسبب صعوبة أرضه وتضاريسه الصعبة لكثرة وديانه وأشجاره وكانت الأرض جبلية، ولله الحمد تمكنا من صنع الفارق بيننا وبين السائقين الآخرين في الأماكن الوعرة، وتلك التي تحتاج لمهارة القائد وخبرته القيادية.

وأهدى أبناء التويجري شاكر وزكريا هذا الإنجاز والفوز المستحق لأبناء المملكة وعائلة التويجري لدعمهم الفعال في مشاركات الرالي.