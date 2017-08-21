 بالأسماء.. قرارات بتعيينات وتكليفات جديدة في «هيئة حائل» | صحيفة تواصل الالكترونية

بالأسماء.. قرارات بتعيينات وتكليفات جديدة في «هيئة حائل»

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بالأسماء.. قرارات بتعيينات وتكليفات جديدة في «هيئة حائل»

تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل الشيخ محمد صالح العصيمي عِدَّة قرارات تضمنت تعيين مديرين ومساعدين في بعض الإدارات على النحو التالي:

١ – تعيين الشيخ قازي عليوي التميمي، مديراً لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بفرع الرئاسة.

٢ – تعيين الشيخ الدكتور فلاح النماش الشمري، مديراً للشؤون الإدارية والمالية، بفرع الرئاسة العامة.

٣ – تعيين الشيخ طارق المزيني، مديراً لإدارة العمليات بفرع الرئاسة.

٤ – تعيين الشيخ حجول عبدالمحسن الشمري، مديراً للاتصالات الإدارية.

٥ – تعيين الشيخ سالم السندان، مديراً لإدارة المتابعة بفرع الرئاسة.

٦ – تعيين الشيخ فهد العامر، مساعداً لمدير إِدَارَة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة.

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