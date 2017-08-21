ابتكار نظام ذكي لتجربة الملابس دون ارتدائها قبل الشراء

تواصل – وكالات:

طور مجموعة علماء نظام مسح رباعي الأبعاد جديد (4D) يمكنه رصد الملابس التي يرتديها الأشخاص، وتحويلها إلى شكل رقمي ثلاثي الأبعاد وتخيل شكلها على صور رَمْزِيّة افْتِرَاضية avatar.

وقال الباحثون: إن نظام تجربة الملابس الافْتِرَاضي الذي يحمل اسم ClothCap، يمكنه المساعدة على تخيل كيف يتحرك النسيج وكيف يناسب الجسم قبل اتخاذ قرار الشراء.

وقال جيرارد بونس مول، عالم الأبحاث في معهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية MPI – IS بألمانيا: “نهجنا هو إِجْرَاء مسح شامل للشخص الذي يرتدي الملابس، ثم فصل الملابس عن هذا الشخص؛ ومِنْ ثَمَّ وضعها على رأس شخص جديد”.

وأَضَافَ “مول”: “هذه العملية تلتقط كل التفاصيل الموجودة في الملابس الحقيقية، بما في ذلك كَيْفِيَّة التحرك، والتي من الصعب تكرارها مع المحاكاة؛ إِذْ تستخدم تقنية ClothCap أفلام 4D مسجلة للناس بدقة 4D.

ووَفْقَاً لموقع Gadgetsnow الأمْريكي ويستخدم النظام 66 كاميرا وجهاز عرض لإلقاء الضوء على الشخص الذي يتم مسحه ضوئياً، بحيث يحسب ClothCap شكل الجسم والحركة تحت الملابس ثم فصل وتتبع الملابس على الجسم مع تحركه.

وقال مايكل بلاك، مدير معهد MPI – IS: “إن هذا الماسح الضوئي يلتقط جميع تفاصيل الملابس بدقة عالية، فهو بمثابة شخص يمتلك 66 عيناً فينظر إلى الشيء من كل زاوية ممكنة، وهذا يسمح لنا بدراسة البشر أثناء الحركة كما لم يحدث من قبل”.