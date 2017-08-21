 ضبط 7 آسيويين متورطين في المضاربة الجماعية بجدة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط 7 آسيويين متورطين في المضاربة الجماعية بجدة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال الناطق الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إن مركز الكندرة بشرطة محافظة جدة تسلم محضر دوريات الأمن المتضمن ضبط (٧) أشْخَاص من الجنسية الآسيوية، وذلك بسبب مضاربة جماعية، على إثر خلاف بينهم.

وأَضَافَ أنه تم استكمال إِجْرَاءَات الضبط الجنائي، وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكانت مضاربة جماعية قد وقعت بين مجموعة من العمال الهنود والباكستانيين في حي الشرفية بجدة، أمس الأحد 20 – 8 – 2017؛ بِسَبَبِ خلافات نَتَج عنها إِصَابَة عدد من الأشْخَاص، وتكسير محل تِجَارِيّ بالكامل، واستمرت المضاربة لفترة طويلة، ووثقها شهود عيان بمقطع فيديو تم تداوله بكثافة بين رواد مواقع التواصل.

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