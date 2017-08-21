6 نصائح تساعدك في التغلب على بطء هاتفك الذكي

تواصل – وكالات:

توقف الهاتف الذكي عن العمل عند البحث عن موعد قطار، أو إِرْسَال رسالة صوتية مُهِمَّة عبر “واتس آب”، مسألة مثيرة للغضب يعرفها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية.

لذلك رصد الخبراء مجموعة من النصائح التي تساعد في تجنب مشكلة بطء الهاتف الذكي، وَفْقَاً لما ذكرة موقع “دويتشه فيله” الألماني:

1 – لا تتجاهل طلب التحديث:

تحديث نظام التشغيل عندما تصلك رسالة بضرورة تحديثه، مسألة ضرورية لتحسين سرعة الهاتف الذكي؛ لِذَا لا تتجاهل أو تؤجل طلب التحديث.

2 – راجع التطبيقات كل فترة:

أَحْيَانَاً يدفعك الحماس لتحميل هذا التطبيق أو ذاك، ثم تكتشف أنك نادراً ما تستخدمه؛ لِذَا ينْصَح الخبراء وَفْقَاً لمجلة “فوكوس” الألمانية، بمراجعة التطبيقات المتاحة على هاتفك كل فترة وإِزَالَة التطبيقات التي لا تستخدمها.

3 – المؤثرات والخلفيات:

إِضَافَة خلفيات متحركة وملونة ومؤثرات مميزة عند الانتقال من تطبيق لآخر، مسألة بالطبع مثيرة للاهتمام، لكن هل هي ضرورية بالفعل؟ والحقيقة هي أن تلك المؤثرات تؤدي لبطء عمل الهاتف الذكي؛ لِذَا عليك التقليل منها قدر الإمكان إذا كنت ترغب في رد فعل سريع من هاتفك الذكي.

4 – مساحة التخزين:

تبادل الصور والفيديوهات على التطبيقات المختلفة، يؤثر على مساحة التخزين المتاحة في الهاتف الذكي؛ لِذَا يجب مسح المواد غير المُهِمَّة بين الحين والآخر، وَفْقَاً لموقع جيجا الألماني المتخصص بالتكنولوجيا.

5 – الهاتف أَيْضَاً بحاجة للراحة:

ينْصَح الخبراء بـ”إعادة تشغيل” الهاتف الذكي في نهاية اليوم، فهذا من شأنه تسريع عمل الجهاز، كما هي الحال مع أجهزة الكمبيوتر.

6 – إعادة ضبط المصنع:

فِي حَالِ لم تفلح كافة النصائح المذكورة، فيجب اتخاذ خطوة “إعادة ضبط المصنع” بعد نقل جميع المواد المُهِمَّة من الهاتف الذكي؛ لِأنَّ جميع التطبيقات والمواد المخزنة ستحذف من الهاتف في هذه الحالة.