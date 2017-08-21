أمير مكة يقف ميدانياً على مشروعات الحج ومركز الإيواء بـ«عرفات» (صور)

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة المكرمة، اليوم الاثنين، المشاعر المُقَدَّسَة ووقف ميدانياً على اسْتِعْدَاد الجهات للحج في مَكَّة المكرمة والمشاعر المُقَدَّسَة، كما ترأس اجتماع لجنة الحج المركزية، واستعرض اسْتِعْدَادات الجهات لموسم الحج.

وتفقد الفيصل مشروع تنفيذ جسر المشاة قرب مُسْتَشْفَى منى الوادي، بنسبة الإنجاز 95%، كما تفقد مشروع تعديل طرق النقل الترددي لحجاج إيران وإفريقيا غير العَرَبِيّة بمشعر مزدلفة بنسبة الإنجاز 100%.

كما شَمِلَت جولة أمير مَكَّة التفقدية مشروع تنفيذ جسرٍ لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات بمزدلفة لحجاج تركيا بنسبة الإنجاز 100%، وتفقد أَيْضَاً مشروع تنفيذ سلالم خرسانية للمشاة مع برج المراقبة الأمنية، وفصل حركة المشاة حول جبل الرحمة بنسبة الإنجاز 95%، بِالإِضَافَةِ مشروع معالجة مخالفات المجازر بالمعيصم التي تستهدف معالجة 9000 طن من مخلفات مجازر الأغنام والجمال والأبقار.

وتفقد الأمير خالد الفيصل مشروع إِضَافَة منحنى للالتفاف وتطوير المواقع أعلى منطقة حجاج تركيا بنسبة الإنجاز 100%، كما تفقد مركز الإيواء بمشعر عرفات، والذي يتسع لإيواء أكثر من 6 آلاف حاج.