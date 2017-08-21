مصادر لـ«تواصل»: الإطاحة بمرتكب جريمة اغتصاب طفلة باكستانية في الطائف

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر لـ”تواصل” عن القبض على مغتصب الطفلة الباكستانية في الطائف، حيث تمكنت شعبة البحث والتحريات من تحديد هوية الجاني والتوصل إليه.

وأضافت المصادر، أن الجاني أفريقي الجنسية ويبلغ من العمر 17 عاماً، وقام باستدراج الطفلة لأحد الأماكن المهجورة بالحي الذي يسكن به، وارتكب جريمته.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالطائف تابعت قضية الطفلة “سجى” والتي تعرضت للاغتصاب، وقام فريق من الجمعية يوم أمس الأحد بزيارتها في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حيث تخضع للعلاج، واطلعوا على ملف حالتها.