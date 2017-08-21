باحثون: تناول الطعام وفقاً لفصيلة الدم يحافظ على الصحة

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ أبحاث علمية أُجريت بجامعة واشنطن، عن أهمية اتباع نظام غذائي وَفْقَاً لفصائل الدم؛ لأنه مع مختلف فصائل الدم تختلف آلية هضم الطعام من طبيعة فصيلة دم إلى أخرى.

وأشارت الأبحاث إلى بعض الأشْخَاص ينجحون في إِنْقَاص أوزانهم بصورة معينة في الوقت الذي يجد فيه البعض الآخر مشقة قد تصل إلى حد المعركة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وذلك وَفْقَاً لنوع فصيلة الدم، فَضْلاً عن التقلبات المزاجية.

وفي محاولة لإلقاء الضوء على العلاقة بين نوعية فصائل الدم وجانب التغذية، اختبر الباحثون النظم الغذائية اعتماداً على فصيلة الدم، فبعض الأطعمة يكون هضمها أفضل من غيرها بالنسبة لبعض الفصائل، لتزيد من مستويات الطاقة، وتمنع الأمْراض، إِضَافَة إلى المساعدة في فقدان الوزن، كما يساعد تناول الطعام وَفْقَاً لفصيلة الدم على الالتزام بالحميات الغذائية المخفضة للوزن التي توفر العناصر الغذائية المختلفة للجسم.

وَشَدَّد الباحثون على أن الأكل تَبَعَاً للفصيلة الدم يساعدنا على السيطرة على المشاكل الطبية الوراثية، مثل مرض السُّكَّرِيّ، مشاكل الْكُلَى، والكوليسترول وضغط الدم المرتفع، وتوصل الباحثون إلى قائمة بالأغذية المفضلة لأصحاب كل فصيلة دم لتناولها لصحة أفضل، ولضمان نجاح الحميات الغذائية المتبعة.