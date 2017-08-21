«الشؤون الإسلامية»: 57 داعياً يجيبون عن استفسارات الحجاج بخدمة «الهاتف المجاني»

تواصل – واس:

رفعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتيرة أعمالها ذات العلاقة بموسم حج هذا العام 1438هـ، بهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى خدماتها المتنوعة المقدمة لضيوف الرحمن بما يضمن لهم أداء عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وسط أجواءٍ مفعمة بالروحانية والراحة والطمأنينة.

وتضطلع وزارة الشؤون الإسلامية بعديد المهام المختلفة والمتنوعة، ضمن خطة حج هذا العام 1438هـ، في إطار سعيها الحثيث لتحقيق نجاحات أكبر وأكثر من تلك التي حققتها طوال مواسم الحج في الأعوام السابقة، عبر تنفيذها للبرامج والمناشط التوعوية والخدمية المتنوعة، المقدمة لضيوف الرحمن.

وتمثل خدمة (الهاتف المجاني) أحد أبرز الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، لاسيما وأنه يمكّن ضيوف الرحمن من التواصل المباشر من خلاله للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة فيما يتعلق بأحكام الحج.

وأفاد تقرير صادر عن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بالوزارة، أن (الهاتف المجاني) يقوم بالإجابة عن استفسارات وأسئلة الحجيج على مدار الساعة، بعد أن عمدت الوزارة إلى توزيع الدعاة المكلفين باستقبال اتصالات الحجاج على أربع فترات، بواقع ست ساعات يومياً، وهو ما يمكن من تغطية ساعات اليوم بأكمله، مشيراً إلى أن الوزارة أوكلت مهمة الإجابة على الأسئلة الواردة إلى (الهاتف المجاني) إلى الدعاة البالغ عددهم (57) داعيةً، لضمان تقديم المعلومة الصحيحة المعتمدة أو المستمدة من القرآن والسنة.

وأوضح أن خدمة (الهاتف المجاني) سيستفيد منها ضيوف الرحمن في مكة المكرمة التي خصصت لها الوزارة (45) داعيةً، فيما (12) داعية سيقدمون الخدمة في المدينة المنورة، بالرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، لافتاً الانتباه إلى أن إجمالي عدد ساعات العمل في هذه الخدمة خلال ثلاثين يوماً ستصل إلى “10260” ساعة عمل.

وأكد التقرير أن الوزارة حرصت على أن تحقق هذه الخدمة الهدف المنشود منها بصورة مثالية، لذا عملت على توفير (38) خطاً هاتفياً، تشترك في رقم مجاني موحّد (8002451000)، منها (20) خطاً هاتفياً خصصت لتنفيذ الخدمة في مكة المكرمة، و(5) خطوط في المدينة المنورة، و(13) في مشعر منى ومزدلفة وعرفات، حيث تعمل هذه الخطوط بنظام التتابع عن طريق شركة الاتصالات، بحيث ينتقل الاتصال الوارد مباشرةً ــ في حالة عدم الرد ــ للخط الذي يليه، حسب جدولة جرى الترتيب لها ووضعها مع مقدم خدمة الهاتف.

ويتولى تنسيق أعمال الدعاة العاملين في الهاتف المجاني طاقم إداري مكون من منسق أعمال اللجنة العلمية ومعه طاقم عمل من الموظفين الإداريين لترتيب وتنسيق جداول الدعاة ومراقبة حضور وانصراف الدعاة ليتم تغطية جميع ساعات اليوم، ويتكون فريق العمل الإداري من (7) موظفين بالإضافة إلى فضيلة منسق أعمال اللجنة العلمية.

وأبان التقرير أن عدد المكالمات المستلمة يومياً تجاوز (1380) مكالمة خلال موسم حج عام 1437هـ، فيما بلغ إجمالي عدد المكالمات (20793) مكالمة من العشرين من شهر ذي القعدة الماضي إلى الرابع من شهر ذي الحجة 1437هـ، لافتاً التقرير الانتباه إلى أن الوزارة دعمت خدمة (الهاتف المجاني) هذا العام، بحيث أن من المتوقع ارتفاع عدد المكالمات المتسلمة لموسم حج 1438هـ أكثر من (50000) مكالمة من داخل المملكة وخارجها.