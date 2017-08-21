«بلومبيرج»: توقعات بوصول العائدات غير النفطية بالمملكة لـ80 مليار ريال العام المقبل

تواصل – سامر محمد:

توقع “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” ارْتِفَاعاً كبيراً في العائدات غير النفطية بالمملكة تصل إلى نحو 80 مليار ريال، أو ما يعادل 21.3 مليار دولار العام المقبل.

وأشارت شبكة “بلومبيرج” الأمْريكية التي أَوْرَدَت التقرير إلى أن تلك العائدات المتوقعة من شأنها أن تعزز جهود المملكة لتقليص اعتماد اقتصادها على النفط الخام.

وتحدث التقرير عن أن تلك الزيادة في العائدات غير النفطية ستكون مدفوعة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة.

وذَكَرَت الشبكة أن عجز الميزانية تراجع في الربع الثَّانِي من العام الْجَارِي مدفوعاً بزيادة بلغت 28% في عائدات تصدير النفط الخام فَضْلاً عن خفض الإنفاق.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، تحدث في مقابلة مع “بلومبيرج نيوز” العام الماضي عن أن خطته تهدف لجمع 100 مليار دولار على الأقل سنوياً من العائدات غير النفطية بحلول 2020م.