بالفيديو.. «مبارزة العيون» تقود شاباً للاعتداء على فتاة بالكويت وإفقادها وعيها

تواصل – وكالات:

تحقق الجهات الأمنية بالكويت في مقطع فيديو متداول، حدث فيه اعتداء من شاب على فتاتين بالضرب المبرح؛ مِمَّا أسقط إحداهما مغشياً عليها في الطريق العام.

وأَظْهَرَ المقطع، فتاة ملقاة على الأرض تتألم وبجوارها صديقتها، تلوم من حولها لأنهم لم يُنْقِذوها من شاب اعتدى عليها بالضرب، ولم يتدخلوا لحمايتها، حيث سقطت مغشياً عليها بين السيارات وسط الطريق، فيما هرب المعتدي بسيارته.

وعليه، تمكن رجال المباحث الجنائية من التعرف على الشاب المعتدي من رقم سيارته، واستجوابه عن سبب اعتدائه على الفتاة، حيث كشف عن سبب الواقعة.

وأَفَادَ مصدر أمني كويتي وَفْقَاً لصَحِيفَة “الراي” أن الواقعة جاءت بسبب ما يوصف بـ”مبارزة العيون”، التي انقلبت تراشقاً متبادلاً للسب والقذف، وفقد أحد الشابين السيطرة على أعصابه، فانهال على الفتاة بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها.