بعد طول غياب.. «أمي» مهرجان إنشادي هادف يثري ليل الرياض الخميس المقبل

تواصل – الرياض:

بعد غياب المهرجانات عن الساحة الإنشادية تعود مؤسسة رياض الإعلام بمهرجان أمي الإنشادي والذي يلامس تعطشاً كبيراً من محبي هذا الفن ورواده الذين أصابهم الملل من قلته، بل من انعدام مثل هذه الفعاليات.

ويَأْتِي هذا الحفل ضمن برنامج ضخم تقوم به مؤسسة مبادئ القيادة بقيادة الأستاذ هادي الصالح يحوي داخله مجموعة من المشاريع التي تخدم رؤية البرنامج في تعزيز دور الأم من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها وأهميتها في بناء المجتمع، وذلك عبر المساهمة في إِنْشَاء برنامج متكامل لتحقيق الريادة في تعزيز دور الأم داخل الأسرة، أحد هَذِهِ المشاريع هو هذا المهرجان أما بقية المشاريع فلم يفصح بعد عنها.

المهرجان بدا مبهراً مُنْذُ الوهلة الأولى من إطلاق بوستره الإعلاني حيث جمع أكثر من 30 مشاركاً من نجوم الشعر والإنشاد الذين سيقدمون مشاركات خَاصَّة بموضوع الحفل، وتعتبر هذه ميزة كبرى لِهَذَا الحفل حيث إنه لأول مرة في تاريخ المهرجانات يجتمع الجميع على موضوع “الأم” أَغْلَى كائن في الوجود، ولعل هذا ما يؤكد تميز البرنامج الذي يعد الأستاذ هادي الصالح أن يكون ذا أثر كبير، وذا حراك مجتمعي واسع حَيْثُ إِنَّ هناك العديد من المفاجآت التي ستسر الجمهور وتلقي بنفعها على المجتمع.

المهرجان سينقل مباشرة عبر شبكة المجد، وسيقدمه ماجد أبابطين وعبدالله حبيب، ويشارك في تقديم وصلاته نخبة من أصحاب الرسالة والصوت الشجي من أغلب مناطق المملكة، وسيقام على مسرح مدارس الابتكارية بحي الملك فيصل بمدينة الرياض، والدعوة عامة للحضور، وسيبدأ بعد صلاة العشاء من يوم الخميس المقبل الثَّانِي من شهر ذي الحجة حَسْبَ تقويم أم القرى.

مِنْ جِهَتِه، أَفَادَ المهندس رياض الفريجي المستشار العام للبرنامج بأن المهرجانات القيمية التي تحمل في طياتها المتعة والفن والفائدة والتأثير الإيجابي في المجتمع معادلة صعبة تحتاج إلى من يتقنها لا سِيَّمَا مع تعدد مجالات الترفيه، إلا أن الترفيه المحافظ هو مطلب لشريحة كبيرة من المجتمع نأمل أن نوفق في تقديم ما يحقق لهم هذا الانْتِظَار، فعلاً هي مُهِمَّة ليست بالسهلة لكن تفاعل النجوم يساعد على حل هذه المعادلة بنجاح.