 30 مليون دولار من المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية | صحيفة تواصل الالكترونية

30 مليون دولار من المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

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30 مليون دولار من المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

تواصل – واس:

أوضح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ (30.8) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأربعة أشهر (من إبريل وحتى يوليو 2017م)، بواقع (7.7) مليون دولار شهرياً.

وأكد السفير قطان، في بيان صادر عن السفارة، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستستمر دوماً في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.

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