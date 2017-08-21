 ضباء.. إحباط تهريب 380 ألف حبة مخدر داخل «أكياس بصل» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

ضباء.. إحباط تهريب 380 ألف حبة مخدر داخل «أكياس بصل» (صور)

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ضباء.. إحباط تهريب 380 ألف حبة مخدر داخل «أكياس بصل» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت جمارك ميناء ضباء محاولة تهريب أكثر من 380 ألف حبة كبتاجون وترامادول مخدرة، كانت مخبأة وسط إرسالية بصل.

وقال علي العطوي، مدير عام جمرك ميناء ضباء، إنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “أكياس بصل” داخل إحدى الشاحنات المحمولة عن طريق إحدى العبّارات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على (376.515) ثلاثمائة وستة وسبعين ألف وخمسمائة وخمس عشرة حبة كبتاجون و(7.260) سبعة آلاف ومائتين وستين حبة ترامادول كانت جميعها مُخبأة داخل أربعة أكياس “بصل” ومخفية أسفل السرير الخاص بسائق الشاحنة.

وكان جمرك ميناء ضباء قد أحبط، مؤخراً، محاولة تهريب قرابة 220 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “أفران غاز”.

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