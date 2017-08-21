توقعات باستمرار هطول الأمطار على المشاعر المقدسة حتى الـ10 مساءً.. و«مدني مكة» يحذر

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أنها تلقت إشعاراً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يحذر المواطنين والمقيمين في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومحافظة الجموم والطريق الواصل بين جدة والعاصمة المقدسة، بالحالة الجوية الراهنة، واحتمالية استمرار هطول الأمطار مصحوبة برياح سطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة التي بدأت في الرابعة عصراً.

وذكرت الأرصاد في تنبيهها، أنه من المحتمل استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل المشاعر المقدسة والطريق الواصل بين مكة وجدة، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما ورد تنبيه عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ٢ كم تتأثر منها عسفان – الشامية، والأجزاء المجاورة منها، وتمتد إلى جدة وكذلك الطريق الواصل بين جدة والمدينة المنورة: (وادي ستارة – المسماة) والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 10 من مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٩-١١-١٤٣٨ هـ.

وناشد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومصادر التيارات الكهربائي، واتباع إرشادات الدفاع المدني عبر موقع المديرية العامة في مثل تلك الأجواء، متمنين للجميع السلامة، وداعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.