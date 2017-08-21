منتزه السمراء بحائل يوقف فعاليات «مسرح الطفل» بسبب مقطع رقص فتاة

تواصل – سعود الرفاع:

أوقفت إدارة منتزه السمراء فعاليات مسرح الطفل الذي تقيمه جمعية الثقافة والفنون بحائل داخل القرية المائية؛ تفاعلاً مع ملاحظات أبناء المنطقة، ونظراً لمخالفتها بنود العقد المبرم، وعدم التزام أحد منسوبيها.

وقال المدير التنفيذي لإدارة منتجع السمراء إبراهيم بن علي الفايز: “حرصاً على الالتزام بالتعاليم الإسلامية، وعدم خدش الحياء والذوق العام والعادات والتقاليد لأهالي المنطقة الذين كسبنا ثقتهم؛ تم إلغاء فعاليات المسرح التي كانت تقيمها الجمعية داخل المنتزه، ولن نسمح بأي عمل يضايق أهالي المنطقة”.

وأوضح أنه تم إلغاء العقد المبرم بينهم وبين الجهة التي نظمت فعاليات مسرح الطفل، متعهدين بالحفاظ على الصورة المحافظة التي عرفت عن المنتزه وفعالياته، شاكرين كل من تفاعل وسائلين الله للجميع التوفيق.

الجدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لفتاة ترقص خلال مشاركتها في فعاليات مسرح الطفل الذي أقامته جمعية الثقافة والفنون بحائل داخل المنتزه؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا بوقف هذا العرض ومحاسبه المسؤولين عنه.