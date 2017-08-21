«البلديات» تُصرِّح للمطابخ بذبح الأضاحي خلال أيام التشريق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية سماحها للمطابخ بالقيام بأعمال ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة، وذلك وفق عدد من الآليات والضوابط التي تضمن وصول تلك اللحوم ومنتجاتها بطرق صحية وسليمة للمستهلك.

ووجهت الوزارة أمانات المناطق والمحافظات والبلديات الفرعية بتهيئة أسواق الماشية وتوزيع مراكز استقبال الأضاحي الحية وتسليمها بعد الذبح والكشف عليها للتأكد من صحتها وسلامتها بيطرياً في عموم مدن ومحافظات المملكة.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رفع مستوى جاهزية المسالخ وطاقتها الاستيعابية لاستقبال موسم عيد الأضحى، لتلبية احتياجات الأهالي والمطاعم والمطابخ ومراكز الإعاشة، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للمسالخ في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض، وجدة ومكة المكرمة، والقصيم وعسير بلغ نحو 22000 ذبيحة في الساعة.

وأشارت إلى تكليف 283 طبيباً بيطرياً و60 مساعد طبيب بيطري من المختصين في الكشف والتفتيش على اللحوم حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة المستهلك وتفادياً للأمراض التي تنتقل بواسطة اللحوم ومنتجاتها للمستهلكين.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بالتعاون معها من خلال ذبح أضاحيهم داخل المسالخ البلدية ونقاط الذبح والمطابخ المرخص لها والأماكن الخاضعة لإشراف الأمانات والبلديات لدرء انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، والحفاظ على سلامتهم.