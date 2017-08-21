بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد شخصاً اتخذ رضيعاً وأمه درعاً بشرياً

تواصل – سامر محمد:

أَظْهَرَ مقطع مصور التقطته كاميرا سيارة تَابِعَة للشرطة الأمْريكية، لحظة مطاردتها لمشتبه به لمسافة امتدت 21 ميلاً وبداخل سيارته أم ورضيعها، بسرعة بلغت 130 ميلاً في الساعة.

وتقدر الشرطة عدد السيارات التي تجاوزها المشتبه به خلال المطاردة نحو 120 مركبة، قبل أن يصطدم بسيارة أخرى وبحاجز جانبي على الطريق، وبعد محاصرته استخدم الرضيع البالغ من العمر 7 أسابيع كدرع بشري، حيث أُصِيبَ وأمه خلال المطاردة.

وحكم على المتهم اليوم الاثْنَيْنِ بالسجن؛ بسبب عدد كبير من الاتهامات، شَمِلَت تعريض حياة طفل للخطر، والهروب من الشرطة وغيرها.