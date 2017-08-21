 «أم» تلد طفلتها ثم تتمزق إلى نصفين! | صحيفة تواصل الالكترونية

«أم» تلد طفلتها ثم تتمزق إلى نصفين!

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«أم» تلد طفلتها ثم تتمزق إلى نصفين!

تواصل – وكالات:

توفيت امرأة إسبانية على الفور بعد أن تمزقت إلى نصفين بفعل مصعد في بناية مستشفى، وذلك عقب ولادتها بنتاً عن طريق عملية قيصرية بدقائق.

وذكرت المصادر أن المرأة وهي أم لثلاثة أطفال كانت محمولةً على نقالة، عندما كان المصعد يصعد من الطابق الثاني إلى الثالث، وذلك بمستشفى فالم في أشبيلية جنوب إسبانيا.

وقال شقيق زوجها ديفيد جاسبار: “إنه أمر لا يصدق.. لابد أن يحدث شيء ما، وألا يمر هذا الأمر دون عقاب”. ووفقاً لأقاربها، فإن السبب يتعلق بتعطل باب المصعد، لكن القصة الكاملة لا تزال غامضة، حيث فتحت إدارة المستشفى تحقيقاً شاملاً حول الحادثة المؤلمة.

وقال وزير الصحة الإقليمي مارينا ألفاريز إن الحادث كان “سريعاً ومأساوياً وغير عادي”، مضيفاً أن هذا المصعد كان قد تم فحصه في 12 من أغسطس الجاري.

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