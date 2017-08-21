%99 من التستر التجاري يتركز بالمنشآت الصغيرة

تواصل- الرياض:

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن 99% من جرائم التستر التجاري يتركز في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تسهم بـ21% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف محافظة الهيئة مستشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان، أن التستر التجاري من الجرائم الخفية، وأنه رفع توصية لمجلس الوزراء ضمن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة التستر التجاري بصرامة أكبر.

وحول أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح الدكتور السليمان، أن المنشآت الصغيرة المتوسطة تسهم بـ21% من إجمالي النتاج المحلي، وبـ53% في سوق العمل، وأن الهيئة ستنهي خلال العام الحالي إعداد الخطة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهادفة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى أكثر من 35%.

وفيما نفى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صحة ما تردد بأن الهيئة تعاقدت مع شركة أجنبية لترويج ملتقى “بيبان” الهادف لتنمية وتطوير المنشآت وتسهيل إجراءاتها، والذي ستطلقه الهيئة بالرياض في الفترة 17 – 20 سبتمبر المقبل، كشف أن 38% من الشركات التي أُنشئت العام الماضي في المملكة مملوكة لنساء.