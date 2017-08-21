 «العمل»: إيقاف خدمات منشأة وفتح تحقيق بعد فصلها موظفين سعوديين | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: إيقاف خدمات منشأة وفتح تحقيق بعد فصلها موظفين سعوديين

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«العمل»: إيقاف خدمات منشأة وفتح تحقيق بعد فصلها موظفين سعوديين

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن إحدى المنشآت، على خلفية قيامها بفصل جماعي للموظفين السعوديين بها، وتم فتح تحقيق عاجل في الواقعة لكشف ملابسات القضية.

وكانت شركة متعاقدة مع إحدى شركات الاتصالات قد قامت بفصل مجموعة من موظفيها السعوديين؛ ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا وسماً بعنوان “فصل جماعي لموظفي مراكز الاتصال”، مطالبين الوزارة بوقف عمليات الفصل التعسفي وإلغاء المادة 77 من نظام العمل التي تعتمد عليها الشركات في فصل موظفيها.

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